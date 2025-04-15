منافسة سعودية على جوكر مارسيليا

تشهد الفترة الحالية منافسة قوية بين أكثر من نادي سعودي لضم مهاجم إنجليزي بداية من الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل لافت للنظر.

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن هناك منافسة قوية بين الهلال والنصر والاتحاد للتعاقد مع الإنجليزي ماسون جرينوود مهاجم فريق مارسيليا الفرنسي.

وأوضحت التقارير أن مارسيليا طلب الحصول على 90 مليون يورو لبيع مهاجمه وهو ما قوبل بالموافقة من جانب الأندية السعودية.

وشارك جرينوود في 31 مباراة مع مارسيليا منذ بداية الموسم وقدم مستوى مميز وسجل 17 هدفا إلى صناعة 4 أهداف آخرين مع الفريق الفرنسي.

وسيكون رحيل المهاجم الإنجليزي مرتبط بتعويضه بلاعب آخر سوبر بين صفوف فريق مارسيليا للموافقة على بيعه.