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بقصر اليمامة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية
weam.co/560087
الوئام - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.
ورحب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بالرئيس الباكستاني في المملكة، فيما أبدى فخامته سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
كما حضره من الجانب الباكستاني، المدير العام في وزارة الخارجية رخسانة أفضل، والقنصل العام بجدة شهريار أكبر خان، والسكرتير العسكري للرئيس العميد عامر أمين، والقائم بالأعمال محمد زيشان.

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