ليفربول- الوئام:

تجرى مساء اليوم الأربعاء مباراة ليفربول ونيوكاسل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

ويقام في نفس التوقيت مباريات ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ضد هيدرسفيلد وتوتنهام ضد بورنموث فيما يحل آرسنال ضيفًا على برايتون غدًا في تمام السابعة والربع بتوقيت مصر، وتشيلسي ضيفًا على واتفورد في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

ينطلق موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى فى تمام الساعة الخامسة مساءًا ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

يدخل ليفربول اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشر بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا في الدوري الذي تعثر أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فبعد مرور 18 جولة جمع الفريق 17 نقطة، بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل فى مثلها، بينما تلقى 9 هزائم في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

ويستمر غياب أليكس أوكسليد تشامبرلين عن ليفربول في المباراة ضد نيوكاسل للإصابة، بالإضافة إلى جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر-آرنولد لنفس السبب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

ويعتمد يورجن كلوب على طريقته المعتادة في مباريات البريميرليج، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وديان لوفرين لتعويض غياب ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان جيمس ميلنر البرازيلي فابينيو، وسيدخل كلاين في مركز الظهير الأيمن بدلًا من الإنجليزي الدولي المصاب.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

ويغيب عن نيوكاسل في هذا اللقاء الثنائي فلوريان لوجون وكي سونج يونج بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب رافائيل بينيتيز.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

ومن المتوقع يواصل المدرب صاحب الـ58 عامًا على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيدفع بالثنائي شاير، لاسيليس في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان الكوري كينيدي، بينما سيقود هجوم الفريق أمام الريدز الثنائي بيريز، روندون.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

المباراة: ليفربول X نيوكاسل يونايتد الأسبوع: 19

المعلب: آنفيلد

الحكم: غراهام سكوت

التوقيت: الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءًا بتوقيت مصر

القنوات الناقلة : beIN SPORTS HD 2