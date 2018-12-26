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بفعل تراجع الشهية للمخاطرة

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر
weam.co/563103
لندن- الوئام:

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 6 أشهر الأربعاء 26 ديسمبر بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية مما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1273.71 دولار للأونصة، وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو حزيران، وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1277.6 دولار للأونصة.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.9% إلى 14.86 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 787.49 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1244.60 دولار للأونصة.

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