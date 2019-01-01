وظائف شاغرة للجنسين في صحة الشرقية

الدمام- الوئام:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين للرجال والنساء للعمل لديها. وقالت أن الوظائف المتاحة بمسميات خادم صحي وخادمة صحية وحارسة وسائق.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً صحياً وأن يكون حسن السيرة السلوك.

أن لايزيد المؤهل على الكفاءة المتوسطة وأن يكون المتقدم غير محكوم بجريمة مخلة بالأمانة والشرف وأن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة تأديبياً.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.alsehha.gov.sa/mjobs/ar

وحتى تاريخ 1440/04/27هـ.