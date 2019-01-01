تركيا.. قرار اعتقال بتهمة الإرهاب لجنديين قتلا في سوريا

الوئام - وكالات

كشفت وثيقة صادرة عن نيابة إسطنبول، فضيحة جديدة، هزت الأوساط التركية، بعدما شملت الوثيقة قرار اعتقال بحق جنديين بتهمة الخيانة والإرهاب، لكن المفاجأة أن أحدهما قتل في عملية درع الفرات، والثاني في عملية غصن الزيتون بشمال سوريا.

ووفقا للبيانات، التي حصلت عليها مواقع تركية شهيرة، فإن ضابط الصف، أوكان آلتيبارماك، الذي يعمل ضمن قيادة القوات الخاصة قتل خلال عملية درع الفرات التي نفذها الجيش التركي في سوريا، فيما قتل الملازم الأول، محمد جيهانجير شوبوكشو، أثناء هجوم شنه الجيش التركي في عفرين مطلع العام الجاري.

الغريب في الأمر، أن وزير الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وقتها، أشرف فاقي بابا، شارك في حفل تشييع جنازة أحد الضابطين، وقدم التعذية نيابة عن الدولة لأهل الضابط القتيل.

الأغرب من هذا أن صحيفة “يني شفق” المقربة من النظام التركي، كانت روت بطولات الشهيدين عبر وثائقي حمل اسم “الذين لا يتسعون للتابوت”.

وتشهد تركيا حملة اعتقالات واسعة، مؤخرا، شملت 60 عسكريًا بالقوات الجوية في إطار الملاحقات الأمنية التي بدأت قبل عامين بزعم الانتماء إلى حركة الخدمة.