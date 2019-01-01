“البناء المستدام” تُطلق خدمة فحص المباني الجاهزة

الوئام- واس

أطلقت منصة البناء المستدام التابعة لوزارة الإسكان خدمة فحص المباني الجاهزة، التي تهدف إلى التحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية، عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار “تقرير” لحالة الوحدة السكنية.

وتمكًن خدمة فحص المباني الجاهزة المستفيدين مثل ملاك العقارات أو المقبلين على التملك من طلب فاحص للقيام بفحص المبنى القائم، عبر منهجية محددة تم تطويرها من قبل جهات عالمية رائدة في مجال فحص جودة المباني القائمة، وبناء على النتائج يتم تقديم تقرير من قبل الفاحص المعتمد والمؤهل من المعهد العقاري السعودي يوضح حالة المبنى في وضعه الراهن، علمًا أن الخدمة ستبدأ في مدينتي الرياض وجدة على أن تغطى كافة مناطق المملكة بشكل تدريجي خلال العام الجاري.

بدوره، أوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أن منصة البناء المستدام توفر إمكانية طلب الفاحص إلكترونيًا بكل يسر وسهولة، كما أنها توفر أرشيف إلكتروني لكل مستخدم يحفظ من خلاله جميع التقارير الخاصة به، مبينًا أن الخدمة توفر قيمة مضافة لشرائح مختلفة من المستفيدين، حيث تساعد الباحث عن سكن في اتخاذ قراره من خلال التأكد من جودة الوحدة السكنية المقبل على تملكها، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات التمويلية من التعرّف على حالة المبنى الذي ستقوم بتمويله.

وقال الداوود: “يتم تأهيل الفاحصين بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، الذي أطلق أولى دورات تأهيل الفاحصين في مدينتي الرياض وجدة، بهدف تأهيل المهندسين على أفضل ممارسات وإجراءات الفحص العالمية واعتمادهم للعمل كفاحصين في منصة البناء المستدام، سعيًا من وزارة الإسكان لتطوير قدرات المهندسين السعوديين العاملين في المجال العقاري وخلق فرص وظيفية في المجال”.

يذكر أن خدمة “فحص جودة البناء” بدأت هذا الأسبوع استقبال طلبات الفحص في مدينة جدة، بعد تخريجها لأول دفعة من الفاحصين المؤهلين هناك، وتهدف الخدمة التي أُطلقت نوفمبر الماضي في الرياض إلى فحص المباني أثناء عمليات الإنشاء عبر سبع مراحل من خلال فاحصين معتمدين، حيث يتم بناء عليها إصدار شهادة جودة البناء للوحدة السكنية التي تجاوزت مراحل الفحص بنجاح. ويمكن للراغبين والمهتمين الاستفادة من الخدمة عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة البناء المستدام من خلال الرابط https://mostadam.sa.