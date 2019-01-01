“البيئة” تضبط عدداً من المخالفين.. وتؤكد: لن نتهاون

الرياض- الوئام:

ضبطت الفرق الميدانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض عدداً من المخالفات لنظام المبيدات والاسمدة والبذور ونظام الزراعة العضوية المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجية ، وذلك خلال الفترة المنصرمة من بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر لعام 2018.

وأوضح مدير مكتب الزراعة الرياض المهندس فهد الحمزي أن الوزارة لن تتهاون مع من يخالف الأنظمة وإنزال أشد العقوبة للمخالفين ، موضحاً أن العقوبات تشمل غرامات مالية، وكذلك إتلاف المواد المستخدمة ويكون ذلك على حساب الشركة أو المؤسسة الممارسة للمخالفة وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المنشأة المخالفة.

فيما أوضح رئيس قسم الأرشاد الزراعي المهندس عيسى الخلف بمكتب زراعة الرياض، أن مأموريين الضبط القضائي لدى الوزارة وخلال العمل الميداني المتمثل بزيارة عدد من المواقع تم ضبط أحد مستودعا تابع لمحال زراعية يمارس تصنيع مدخلات مخالفة للنظام تمثلت في: تصنيع مبيدات كيميائية غير مسجلة بالوزارة (٢٤١٥) لتر وبيع مبيدات منتهية الصلاحية (٧٣٠) لتر، وتصنيع مبيدات بدون مراعاة (٥٦٧٠) لتر المعايير الخاصة، إضافة إلى تصنيع المدخلات بطريقة بدائية مستودع لا يراعى فيه شروط السلامة والمهنية وذلك حسب الشروط والضوابط المعمول بها والمنصوصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما تم ضبط عدة مخالفات على محال بيع للمبيدات وأسمدة وبذور الواقعةبشارع سلام بمدينة الرياض تمثلت في :عرض مبيدات محظورة (١٦٦.٧) لتر، ومبيدات منتهي الصلاحية (١٩) لتر مبيدات لا يوجد رقم تسجيل (٣٣.٧٥) لتر، وبيع أسمدة وبذور بالتجزئة(٢٥) كيلو ،بالإضافة الى ضبط ٢مخالفه لنظام الزراعة العضوية بمنافذ بيع منتجات عضوية تمثلت في عرض منتجات تقليدية على أنها منتجات عضوية، عرض منتجات عضوية تحمل شعار المنتج العضوي ولا يحمل شهادة توثيق المنتج، عرض منتجات تقليدية مع منتجات عضوية.