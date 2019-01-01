ارتفاع عدد بلاغات مشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية بنسبة 1656% في 2018

الرياض- الوئام

ارتفع عدد بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية عام 2018 إلى 2002 بلاغ، بنسبة زيادة بلغت 1656% مقارنةً بـ114 بلاغًا عام 2017.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أطلقت مبادرة لرفع عدد بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية بنسبة 1000% خلال عام واحد.

وتجري الهيئة دراسة وتقييم لمخاطر هذه البلاغات من خلال منهجية علمية للخروج بتوصيات ونتائج تسهم في ضمان سلامة ومأمونية وكفاءة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية.

ويعود تحقيق هذه النسبة إلى زيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية، ما يسهم في تطوير أنشطة تنظيم ورقابة الأجهزة والمنتجات الطبية بالمملكة.

ويُقصد بمشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات والمستلزمات الطبية أي خلل في أدائها أو خصائصها أو في البطاقة التعريفية أو تعليمات الاستخدام، أثَر أو قد يؤثر على سلامة أو صحة المريض أو المستخدم أو أي شخص آخر في محيط الجهاز أو المنتج الطبي.

ويمكن الإبلاغ عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عبر مركز الاتصال الموّحد على الرقم: (19999)، أو عبر المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية ، أو عبر الرابط المباشر للإبلاغ​.