كأس الملك سلمان.. طوق نجاة لكبار دوري المحترفين بالمملكة

متابعات - الوئام

يدخل كبار الدوري السعودي للمحترفين في صراع شرس على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال مواجهات سهلة في دور الـ.64

ومن المقرر ان يلتقي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس مع فريق الدرع يوم السبت المقبل ، في حين يواجه الأهلي فريق الرياض في اليوم ذاته بالإضافة إلى مواجهة تجمع بين النصر والجندل بعد غد الخميس ويلتقي الاتحاد حامل لقب البطولة مع الجبيل مساء الجمعة.

ويأمل الهلال في استغلال انتفاضته بدوري السعودي للمحترفين واستكمال مشواره من أجل استعادة اللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي إثر خروجه أمام القادسية في دور .16

ويستهل زعيم الكرة السعودية طريقه في كأس خادم الحرمين الشريفين وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

أما الأهلي، الأكثر تتويجاً بكأس الملك بواقع 13 مرة، فإنه يتطلع إلى استعادة توازنه أمام الرياض بعد سلسلة النتائج المخيبة التي تعرض لها في بطولة الدوري مؤخراً بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته بكأس الملك وهو في المركز الخامس بالدوري السعودي برصيد 24 نقطة إذ تراجعت نتائجه بشكل مخيف في الأسابيع الماضية بعد خساراته أمام الهلال والوحدة والشباب بجانب التعادل أمام الفيحاء والرائد.

أما فريق الاتحاد فيلتقي مع الجبيل أملا في استعادة نغمة الانتصارات التي افتقدها في بطولة الدوري السعودي لمحترفين منذ مطلع الموسم الحالي حيث لم يحقق سوى فوز وحيد جاء أمام الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعيش عميد الأندية السعودية الاتحاد، فترة صعبة وأزمة حقيقية نتج عنه تواجده في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد ست نقاط.

النصر هو الآخر يدخل مواجهة سهلة أمام الجندل ويخشى مفاجآت البطولة خصوصاً انه مقبل على مرحلة تغيير الجهاز الفني الذي يقوده البرتغالي هيلدر كريستافو بعد ان وضع الفريق أقدامه في وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة.