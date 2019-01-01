التعليقات: 0

القيادة تهنئ أولي ماورر بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري

القيادة تهنئ أولي ماورر بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري
weam.co/564342
الوئام- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين ، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

روابط ذات صلة

أمام خادم الحرمين.. الوزراء وأعضاء “الشورى” يؤدون القسم بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة

أمام خادم الحرمين.. الوزراء وأعضاء “الشورى” يؤدون القسم بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية السودان بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية السودان بذكرى استقلال بلاده

بتوجيه الفيصل: تشكيل فريق عمل لتطوير وتأهيل الأحياء بمكة

بتوجيه الفيصل: تشكيل فريق عمل لتطوير وتأهيل الأحياء بمكة

وزير الخدمة المدنية: مستمرون في مسيرة تطوير القطاع الوظيفي الحكومي

وزير الخدمة المدنية: مستمرون في مسيرة تطوير القطاع الوظيفي الحكومي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>