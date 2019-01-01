القيادة تهنئ أولي ماورر بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري

الوئام- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين ، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.