منتدى (شباب اليوم .. نجوم الغد) .. حضور نوعي ومشاركة فاعلة

الوئام-نجران-عوض ال عاطف

تتواصل في هذه الآونة الاستعدادات الخاصة بمنتدى (شباب اليوم .. نجوم الغد ) الذي ينظمه النادي العربي بعنيزة بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة في دبي خلال الفترة من الرابع والعشرين لشهر فبراير القادم وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضورا نوعيا متميزا من الخبراء والمختصين في المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرياضة لهذه الفعالية الاستثنائية.

استعدادات كبرى

رئيس النادي العربي في محافظة عنيزة عبد العزيز الدرع اكد في حديث اعلامي على أن الاستعدادات لهذا المنتدى تجري حسب الخطة المرسومة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة منه وأشاد بدعم الهيئة العامة للرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وقال إن إنعقاد منتدى (شباب اليوم .. نجوم الغد ) يأتي في إطار التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات خلال المرحلة الحالية.

حضور نوعي

من جانبه وصف رئيس مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي – الشريك الأصيل في تنظيم المنتدى – دكتور مصطفى الكامل وصف هذا الحضور الكثيف في هذا الحدث بالاستثنائي وقال إن الشخصيات المحلية والعربية والعالمية التي أكدت مشاركتها في أعمال المنتدى تعتبر من أشهر الرياضية بجانب حضور نوعي لمراكز البحوث والدراسات العربية والدولية.

شراكة ناجحة

سفيرة النوايا الحسنة ومديرة مكتب مفوضية حقوق الإنسان بدبي والإعلامية الدكتورة إيناس النداوي – المشاركة في المنتدى- قالت ٱن انعقاد هذه الفعالية بعنيزة يشكل فرصة مهمة لدعم وتشجيع الموهبيبن لاسيما في المجال الرياضي مشيرة إلى أن مشاركتها في هذا المنتدى جاءت بناء على النجاحات التي ظلت تحققها الشراكة بين النادي العربي ومركز الجودة الشاملة في تنظيم مثل هذه الفعاليات.

تطوير مستمر

بينما اكدت مديرة العلاقات العامه بالكلية الجامعيه للام والاسرة في عجمان الاستاذه شروق العايدي إن انعقاد منتدى (شباب اليوم .. نجوم الغد) في عنيزة يؤكد مرة أخرى على القدرة العالية لدى المؤسسات السعودية لتنظيم مثل هذه الفعاليات ورغبتها المستمرة في تطوير قدرات الشباب واحتضان المواهب ورعايتها في ظل رؤية ٢٠٣٠ مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة العامة للرياضة في هذا الخصوص.

اهتمام إعلامي

يحظى منتدى (شباب اليوم .. نجوم الغد ) باهتمام إعلامي واسع داخل الاوساط المحلية الخليجية والعربية وينعكس ذلك من خلال الرعاية له من جانب قناة الشارقة الفضائية للمناسبة . وفي هذا الصدد أعرب الإعلامي الرياضي بقناة الشارقة علي الظبياني عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية وقال إن قناة ألشارقة يشرفها أن تكون راعيا لهذا الحدث المهم الذي سيشهد مشاركة اسماء عربية وعالمية ذات وزن كبير على المستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي . من جانبها قالت الإعلامية شيخة الشامسي إن مشاركتها في هذا المنتدى يأتي في إطار الروابط الأخوية الراسخة بين السعودية و دولة الإمارات إضافة إلى أن المنتدى يوفر لها فرصة سانحة لمقابلة شخصيات مهمة واسماء لامعة في شتى المجالات.