4 لاعبين نالوا لقب «هاتريك» في الدوري السعودي

الرياض- الوئام:

اختتمت منافسات الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون حدوث أي مفاجات، إذ توج الهلال بطلاً للشتاء بعد ان تمسك بصدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، يبتعد بهم عن أقرب ملاحقيه النصر الذي يمتلك 33 نقطة في المركز الثاني.

وشهدت جولة الذهاب من بطولة الدوري توهج أبرز النجوم التي تصارعت عليهم الأندية في موسم الانتقالات الصيفية الماضية على رأسهم المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي تصدر جدول هدافي البطولة، بعد أن نجح في تسجيل 12 هدفاً للهلال.

كما شهد الدور الأول نجاح 4 لاعبين في تسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة (هاتريك)، وتقدم النسر النيجيري أحمد موسى هؤلاء النجوم، بعد أن أحرز ثلاثة أهداف للنصر خلال المباراة التي فاز فيها على القادسية 3-0 في الجولة الثالثة.

النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا هو الآخر نجح في تسجيل هاتريك، قاد بها فريقه الاتفاق للفوز الفيحاء في الجولة الثالثة.

وقدم محمد الصيعري نفسه بشكل رائع لجماهير الكرة السعودية، بعد أن تألق مع فريق الحزم وسجل 8 أهداف منها ثلاثة أهداف، في المباراة أمام أحد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وحضر المهاجم السوري عمر السومة بقوة في قائمة اللاعبين أصحاب الثلاثة أهداف في مباراة واحدة إثر تسجيله هاتريك في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الهلال والأهلي في الجولة 13.