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لخدمة المحافظة

افتتاح مركزي إسعاف للهلال الأحمر في عسير

افتتاح مركزي إسعاف للهلال الأحمر في عسير
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عسير – الوئام - عبدالله العازمي:

صدر قرار بافتتاح مركزي إسعاف تابعين للهلال الأحمر في بللسمر، والضرس بمحايل بمنطقة عسير، بناء على توجيهات رئيس الهيئة، الدكتور محمد القاسم، وذلك لخدمة مركز بللسمر ومحافظه محايل عسير والمراكز التابعة لها.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد الشهري، أنه تم افتتاح المركزين في مطلع الأسبوع الجاري بحضور المدير المكلف لفرع الهيئة بمنطقه عسير، أحمد إبراهيم عسيري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ولفيف من مشايخ وأعيان المحافظة.

وأضاف الشهري أنه تم تجهيز المركزين بالمواد الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف والطاقم الإسعافي لتقديم الخدمات الإسعافية لأهالي مركز بللسمر ومحافظه محايل عسير، وتقدم الهيئة خدماتها للمرضى والمصابين على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (997).

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