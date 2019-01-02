“حجاج طاجيكستان” يشيد بجهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة - الوئام:

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم “الأربعاء”، رئيس لجنة الشؤون الدينية رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية طاجيكستان الدكتور سليمان دولت زاده والوفد المرافق له وذلك ضمن برنامج استقبال رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لبحث الترتيبات لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة والزيارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- من جهود في خدمة ضيوف الرحمن ، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.

من جانبه، نوه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بتكريس الجهود وتوفير كافة الإمكانيات والطاقات في سبيل أن يتمكن ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في راحة ويسر وسهولة، وفي جوٍ يكسوه الأمن والأمان والاستقرار طيلة رحلتهم الإيمانية ، وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد انقضاء مناسكهم.

بدوره، أشاد رئيس لجنة الشؤون الدينية رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية طاجيكستان الدكتور سليمان دولت زاده بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن ، منوهًا بالخدمات والإمكانات التقنية التي تقدمها الوزارة لتيسير هذه الشعيرة العظيمة وليقوم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم في راحة واطمئنان.