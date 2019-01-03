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لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم

الاتحاد يتعاقد رسميًا مع حارس جريمو البرازيلي

الاتحاد يتعاقد رسميًا مع حارس جريمو البرازيلي
weam.co/564631
جدة- الوئام:

حصل نادي الاتحاد السعودي على توقيع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وأعلن نادي الاتحاد أن توقيع الحارس البرازيلي جاء بعد اجتيازه الكشف الطبي، قادمًا من فريق جريميو البرازيلي.

وشارك غروهي ذو الـ31 عامًا مع فريقه السابق جريميو في 408 مباريات، وحقق برفقته 8 بطولات، ومثَّل منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، كما انضم إلى المنتخب الأول العام 2015، ومثَّله في لقاءين، وحصل على 5 جوائز فردية.

وكان لؤي الناظر رئيس نادي الاتحاد قد وعد الجماهير الاتحادية بتغييرات واسعة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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