بالفيديو: «المري» يرفض التهكم بالعلماء ويؤكد.. تلبس الجن بالإنس أمر معلوم

الرياض- الوئام:

أعلن المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري رفضه لقيام البعض بإنكار مسألة تلبس الجن بالإنس، معرباً عن أسفه للتهكم من العلماء وطلاب العلم الذين يذكرون مثل هذه الحوادث.

وأكد أن تلبس الجن بالإنس هو أمر معلوم وثابت وجاءت به النصوص، مبدياً خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” رأيه حول المسألة حيث قال إن التلبس جاءت به النصوص وأهل السنة قاطبة يثبتون ذلك، مستشهداً بقول الله تعالى “لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس”، منتقداً قيام البعض بإنكار هذه الأشياء أو ردها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الأمر ثابت حتى عند بعض الدول مثل النصارى الذين يأتون إلى المصروع أحياناً ويقرؤون عليه من أناجيلهم.