نائب أمير مكة بدر بن سلطان يباشر عمله بأداء مناسك “العمرة”

مكة المكرمة - ناصر السلمي - الوئام:

أدّى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مناسك العمرة فور وصوله لمنطقة مكة المكرمة لمباشرة عمله كنائب لأمير منطقة مكة المكرمة بعد صدور الأمر الملكي الكريم وذلك في وقت متاخر من صباح اليوم الخميس .

وتأتي هذه الخطوة من سموه الكريم شكرًا لله أولاً ثم للقيادة الرشيدة التي زرعت الثقة في سموه وأيضاً استعانةً بالله عز وجل على أن يعينه في تحمل هذه الأمانة التي كُلف بها من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان آل سعود قد وصل مساء البارحة لمحافظة جدة وبرفقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز – وزير الحرس الوطني – حيث استقبلهما من أمام سلم الطائرة أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز والذي قدم لهم التهنئة بالثقة الملكية الكريمة سائلاً المولى لهم التوفيق والسداد في أعمالهم ومناصبهم الجديدة.