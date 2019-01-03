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ومشاريع وبرامج كبرى خلال عامين

الخطيب: المملكة تتحول إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية

الخطيب: المملكة تتحول إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية
weam.co/564726
الرياض - الوئام:

بدأ أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عمله في الهيئة باجتماعات مكثفة مع كبار المسئولين في قطاعات الهيئة.
واطلع الخطيب على عروض من رؤساء قطاعات الهيئة عن أنشطة وبرامج القطاعات وما أنجزته خلال العام المنصرم 2018م.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة الذي يمثل عنصرًا رئيسًا في رؤية المملكة 2030، مبينًا أهمية الدور الذي ستقوم به الهيئة في تنظيم وتطوير صناعة السياحة باعتبارها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وأحد البدائل الأساسية عن النفط، وأبرز القطاعات الموفرة لفرص العمل.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن السياحة السعودية ستشهد هذا العام والعام القادم بإذن مشاريع وبرامج سياحية كبرى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية مهمة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد قام الأحد الماضي بجولة في إدارات المقر الرئيس للهيئة في الرياض والتقى بمنسوبي الهيئة الذين قدموا التهنئة لمعاليه بالثقة الملكية، متمنين لمعاليه التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة.

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