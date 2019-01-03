شاهد .. طفلة صغيرة تقود “مدرج #النصر ” #النصر_الجندل

الوئام-متابعات

في مشهد حاز الكثير من الإعجاب،وقفت طفلة صغيرة لتقود مدرج النصر في هتافاته لتشجيع فريقه اليوم أمام الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين،مرتدية ألوان النصر مشيرة بيديها ورافعة ذراعيها للجمهور ليهتف معها بشكل منتظم وكأنها قائد أوركيسترا .

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غرد به المشجع النصراوي فهد الحزيم كاشفا عن هوية الطفلة مؤكدا أنها ابنته نواره قائلا : ” ابنتي “نواره” ربي يحفظها من كل شر

اسأل الله العلي العظيم ان يحفظها بحفظه” ، معبرين عن إعجابهم بها ودهشتهم بروحها القيادية التي نمت منذ الصغر،فيما دلل بعضهم بالمشهد على جماهيرية النصر و حب الطفلة له و إصرارها على فوز الفريق رغم سنها المبكر، و أشار آخرون أن هذا يبين مقدرة الرياضة على غرس روح القيادة والمشاركة لدى الأطفال.

و تأهّل فريق النصر،اليوم، لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلّبه على الجندل أحد أندية الدرجة الثانية بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي العروبة بالجوف، ضمن مواجهات دور الـ64 للمسابقة.

و أحرز للنصر، عبدالرزاق حمدالله ثلاثة أهداف في الدقائق “29، 66، 80″، وأحمد موسى في الدقيقتين “47، 90″، وجوليانو في الدقيقة 88.