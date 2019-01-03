“الـوداد” ترسم خطة لمدة 5 سنوات لرعاية الأيتام

الوئام-جدة-هاني الثبيتي

شرعت جمعية الوداد لرعاية الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية بالمملكة مؤخراً في إعداد الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة بشراكة مع مجموعة التنميات القابضة المتخصصة في تطوير منظمات القطاع الخيري.

وانطلقت مراحل المشروع التي تستمر لمدة شهرين بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمدير العام وقيادات الوداد في مختلف الفروع بمناطق المملكة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس حسين سعيد بحري أن الهدف من هذا المشروع هو بناء استراتيجية مواكبة للمرحلة ومتكاملة في محاورها لكي تساعد الجمعية على المضي قدماً في تقديم رسالتها العظيمة المتمثلة في خدمة الأطفال الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية بأفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي، مشيراً إلى أنّ قضية الوداد ومهمتها الرئيسة التي تتجسّد في احتضان هؤلاء الأيتام في أسر مناسبة ومؤهلة تستلزم من الجمعية العمل دائماً بلا كلل أو ملل على التطوير والتحسين المستمر لضمان كفاءة عالية في خدمة الأيتام والأسر الحاضنة ، مبينا أن المتقدمين للاحتضان عبر بوابة الوداد الإلكترونية للاحتضان تجاوز 2300 أسرة سعودية.

وأكد بحري أن مراحل بناء الخطة الاستراتيجية شهدت عدداً من ورش العمل واللقاءات المركزة لتحليل الوضع الراهن للجمعية وتحديد الرؤية المستقبلية والأهداف الاستراتيجية بما يحقق مصلحة اليتيم أولاً وآخراً من خلاله رعايته وتربيته وجعله فرداً صالحاً ونافعاً لمجتمعه ووطنه.

وأبدى المهندس حسين بحري سعادته الغامرة بما حققته الوداد منذ نشأتها قبل عشر سنوات كأول جمعية متخصصة في هذا المجال إلى اليوم من نجاحات باهرة في خدمة الأيتام مشيداً بالدعم والمساندة الذي وجدته الجمعية من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمها فريق عمل الوداد خلال هذه السنوات.