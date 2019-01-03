جريمة مروّعة في الأردن.. قصة طفلة الغباوي: قتلها والدها ودفنها داخل حفرة

ليلة رأس السنة الجديدة، عثرت أجهزة الأمن الأردنية على طفلة صغيرة (4 سنوات) بمنطقة الغباوي شرقي العاصمة عمان، كانت قد اختفت منذ 30 يوما، مدفونة داخل حفرة تحت الأرض وعلى جسدها آثار تعذيب، حينها صرخ الأب طالبا البحث عنها وإيجادها، لتظهر مفاجأة قبل قليل بأن الأب هو القاتل.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، القبض على الأب، موضحًا أن فريق التحقيق الخاص المشكل من قيادة شرطة البادية الملكية والبحث الجنائي والأمن الوقائي والمكلف بمتابعة التحقيق في ملابسات العثور على جثة طفلة أنثى ملفوفة بالقماش داخل حفرة في منطقة الغباوي يوم الإثنين الماضي، قد تمكن من إنهاء تحقيقاته بعد تحديد هويتها وهوية قاتلها والذي تبين أنه والدها.

وقال إنه وفور العثور على الطفلة والتي كان قد ظهر عليها آثار شدة وعنف فقد باشر الفريق بجمع المعلومات وإجراء التحريات وتوصل إلى تحديد هويتها وأنها من مواليد 2014، وبمتابعة التحقيق تبين أن والدها ومنذ حوالي شهر كان قد اعتدى عليها بالضرب على مناطق متفرقة من جسدها ما أدى إلى وفاتها، وقام بعد ذلك بتكفين جثة الطفلة والتوجه إلى منطقة الغباوي ودفنها في حفرة في مكان غير مأهول.

وأضاف أنه جرى تحويله إلى المدعي العام المختص والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد.