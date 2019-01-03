موقع إسرائيلي: صلاح خاض مباراة في اسرائيل

الوئام-متابعات

هاجم أحد مواقع الكيان الإسرئيلي،اليوم، الإعلامي المصري، تامر أمين بسبب طلب الأخير من النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي و المنتخب المصري بالرحيل عن ليفربول في حالة تعاقد النادي الانجليزي مع اللاعب الاسرائيلي،دبور.

وكشف موقع “اسرائيل بالعربي”،اليوم،في تغريدة على تويتر، أن محمد صلاح خاض مباراة في اسرائيل من قبل مما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري وردة فعل بين من ينفي و من يثبت الأمر.

و كان الإعلامي المصري تامر أمين قد قال في حلقة من حلقات برنامجه التلفزيوني أنه لا يمكن لصلاح أن يتعايش مع لاعب الكيان الإسرائيلي لما بين الشعبين المصري و الكيان المحتل من كره و قطيعة وأن مشاركته في التدريبات وحتى الاحتفال بالأهداف مستحيلة، مطالبا “صلاح”بالرحيل في حال تم ذلك الأمر.

ويذكر أن هناك أنباء تم تداولها بكثرة عن اقتراب ليفربول الانجليزي من التعاقد مع اللاعب الاسرائيلي “دبور”