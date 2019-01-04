إشادة دولية بفعاليات «شباب اليوم .. نجوم الغد»

القصيم - الوئام- عوض آل عاطف:

اعربت الباحثة في المجال الرياضية بجامعة بوسطن الأمريكية نادين بوركيبة عن سعادتها للمشاركة في أعمال منتدى (شباب اليوم .. نجوم الغد ) الذي ينظمه النادي العربي بعنيزة بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة في دبي خلال الفترة ٢٤ فبراير وحتى ٢٨ من نفس الشهر.

وقالت إن مثل هذه الملتقيات تشكل أرضية حقيقية لترجمة الأفكار على صعيد الواقع وتساهم بقوة في إكتشاف المواهب الكروية لخدمة المنتخبات العربية واشادت بوركيبة بمجهودات الهيئة العامة للرياضة بالمملكة واهتمامها المتواصل بالشباب وتوفير كافة المعينات لصالح الموهبين من الجنسين.

من جانبه أكد مدير التدريب بمركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي الاستاذ احمد رزق تواصل الاستعدادات لانعقاد المنتدى حسب الموعد المحدد له وقال إن النادي العربي في عنيزة يمتلك تجربة مميزة في تنفيذ مثل هذه المنتديات.

وفي الإتجاه ذاته أعتبرت الإعلامية الإماراتية الاستاذه نوال الشامسي ان المنتدى فرصة ذهبية للتعرف على جهود المرأة السعودية في المجال الرياضي واشارت إلى أن المحاور التي سيتناولها المنتدى والشخصيات المشاركة فيه تؤكد على أن السعودية تمضي قدما نحو تطوير الحياة في كل الميادين الحيوية.