20 عاما من الأمان.. رئاسة أمن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لحماية المملكة

الرياض- الوئام:

يعيش مواطنو المملكة مشاعر الفخر الاعتزاز، بوطنٍ أخذ من أمن وأمان مواطنيه أهمية قصوى، وأولوية تتصدر قائمة واجباته تجاههم، إيماناً منه بدور الأمن الرئيس لتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين والتنمية للنهضة لمختلف مناحي حياتهم.

وتتجدد هذه المشاعر التي اعتاد المواطن السعودي الشعور بها، في هذه المرة لحظة الاطلاع على إنجازات رئاسة أمن الدولة، مستعرضين عربات قوات الطوارئ الخاصة المجهزة أمنياً، ومطلعين على إمكاناتها القوية. التي تمكّن الأمن من إنجاز أعتى المهام.

كما يشعر المواطنين بالفخر عند رؤية أسلحة قوّات الطوارئ الخاصة، وتطوّرها، ومواكبتها لكافة الاحتياجات، فمنها ما يستخدم في المناطق الجبلية، وأسلحة أخرى للمناطق السكنية، وأدوات تفجير الجدران، وغيرها من المعدّات المستخدمة في العمليات.

أسهمت قوة الطوارئ، ومنذ 20 عاما، في إحباط العديد من العمليات الإرهابية، وكذلك في القبض على المطلوبين الأمنيين في قضايا أمنية وتمثل قوّات الطَّوارئ الخاصَّة إحدى الأفرع الرئيسية الهامة التابعة لرئاسة أمن الدولة، المسؤولة عن عمليات حفظ النظام المتضمنة تفريق المتظاهرين، وإنقاذ الرهائن والمخطوفين، ومقاومة الاعتصام، ومكافحة شتى أنواع الإرهاب المسلح وغير المسلح.

وتواصل قوات أمن الدولة مهامها، في ظل القيادة الرشيدة، متسلحين بحبهم للوطن، وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.