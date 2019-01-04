البلديات: لا صحة لـ”إلغاء الوزارة وتوزيع اختصاصاتها على جهات أخرى”

متابعات - الوئام

نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الوزارة، وتوزيع اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيع اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى، توضح الوزارة أن ذلك “غير صحيح جملة وتفصيلا”.

وأضافت: “تؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها تعكف بشكل متسارع على تطوير إجراءاتها وتحسين كافة خدمات القطاع البلدي، وإزالة جميع المعوقات والصعوبات لتوفير الخدمات بما يرتقي لتطلعات المواطن والمقيم والمستثمر، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويحقق أهداف الوزارة التي تسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030”.