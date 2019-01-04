بشرى في أول اجتماع لهيئة السياحة: المملكة وجهة عالمية قريبا

الوئام - متابعات

قال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، إن السياحة السعودية ستشهد هذا العام والعام المقبل مشاريع وبرامج سياحية كبرى، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ستسهم في تحويل البلاد إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية مهمة.

وأضاف الخطيب: «الفترة المقبلة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة الذي يمثل عنصراً رئيسياً في (رؤية السعودية 2030)»، مبيناً أهمية الدور الذي ستقوم به هيئة السياحة في تنظيم وتطوير صناعة السياحة باعتبارها رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وأحد البدائل الأساسية للنفط، وأبرز القطاعات الموفرة لفرص العمل.

وكان الخطيب يتحدث خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين في قطاعات هيئة السياحة، عقب مباشرته مهام عمله الجديد.