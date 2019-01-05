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مصرع قيادي بارز مقرب من زعيم الحوثيين في صعدة

مصرع قيادي بارز مقرب من زعيم الحوثيين في صعدة
weam.co/565028
الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام يمنية بمصرع القيادي الحوثي إسماعيل الوزير، المقرب من زعيم الحوثيين وأحد مؤسسي المجاميع العسكرية التابعه للحوثيين.

وقالت تقارير يمنية إن زعيم الحوثين عين الوزير قائدا لجبهة الشامية ولقي مصرعه على أيدي الجيش الوطني في المعارك الدائرة بجبهة الشامية شمال غرب صعدة.

فيما أعلن الجيش اليمني، عن اقتراب قواته من تحرير مديرية باقم في محافظة صعدة اليمنية، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك بالتزامن مع شن قوات تحالف دعم الشرعية غارات على معاقل الميليشيا لمساندة تقدم قوات الجيش اليمني، وتدمير تحصينات وتعزيزات الانقلابيين.

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