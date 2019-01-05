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بينها الاستغلال الجنسي والتمييز

انفوجرافيك: 14 شكلاً للعنف الأسري حددتها وزارة العدل

انفوجرافيك: 14 شكلاً للعنف الأسري حددتها وزارة العدل
weam.co/565060
الرياض- الوئام:

حددت وزارة العدل 14 شكلاً للعنف الأسري تستوجب رفع دعاوى أمام الجهات المعنية، في مقدمتها كل ما يهدد سلامة الزوجة أو الأبناء أو صحتهم الجسدية أو النفسية أو وضع الأسرة في بيئة قد تعرضها للخطر.

وأوضحت الوزارة أن الحالات تشمل أيضاً سوء المعاملة أو إيذاء الزوجة، والاستغلال الجنسي، واستغلال الزوجة أو الأبناء مادياً في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من الكرامة أو تؤدي إلى التحقير، والتمييز ضد الزوجة أو الأبناء لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.

ولفتت إلى أن الحالات تضم كذلك التقصير البيّن المتواصل في تربية الأبناء ورعايتهم، وعدم إجراء التطعيمات الصحية الواجبة للأبناء، والتسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم.

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