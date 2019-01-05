في الجنادرية.. “أبو حمدان” لـ”صناعة البنادق القديمة”

متابعات - الوئام

يستوقف الزائر لجناح منطقة مكة المكرمة بمهرجان “الجنادرية 33” رجل مسن متخصص في صناعة البنادق القديمة والطلقات القديمة والبارود، إنه حامد أحمد المالكي “أبو حمدان”، من حرفيي منطقة مكة المكرمة ومن قدامى صناع البنادق التراثية.

في بداية حديثه أشاد العم “أبوحمدان” بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة والمسؤولة عن مهرجان الجنادرية كل عام، والتي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على التراث الشعبي والموروث الحرفي والثقافي وحفظه للأجيال المتعاقبة.

وسلط الضوء خلال اللقاء على مهنة صناعة البنادق التراثية والطلقات القديمة والبارود، والتطورات التي طرأت عليها خلال السنوات الأخيرة، وذكر لنا أنواعاً متعددة، منها نوع يسمى “أبو فتيل” ونوع آخر يسمى “المزرفل”.

وأكد “أبو حمدان” أن هذه المهنة هواية، تعلمها وتوارثها عن آبائه وأجداده، وهو يمارسها منذ كان في الثانية عشرة من عمره، مشيراً إلى أن هوايته الأساسية صناعة الطلقات القديمة والبارود، ومنها انتقل إلى صناعة البنادق، ودعا جميع المهتمين والمتخصصين للحفاظ على تراث الأجداد.