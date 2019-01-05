التعليقات: 0

عبر منصة البناء المستدام

الإسكان تعرّف زوار الجنادرية بخدمة فحص المباني الجاهزة

الإسكان تعرّف زوار الجنادرية بخدمة فحص المباني الجاهزة
weam.co/565142
واس - الوئام:

قدمت وزارة الإسكان عبر جناحها في الجنادرية 33 للزوار, نبذة عن خدمة فحص المباني الجاهزة للتحقق من جودة البناء وسلامته من خلال منصة البناء المستدام.

وأوضح القائمون على الجناح, أن منصة البناء المستدام تهدف إلى التحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة، يتم بموجبه إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، ورفع مستوى جودة وموثوقية المنتجات السكنية وتخفيض تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية على المواطن, وتقليل المخاطر المحتملة في عملية البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها, والحفاظ على حقوق الأطراف المشاركين في عملية البناء السكني.

روابط ذات صلة

جبل قارة.. أعجوبة طبيعية تثير فضول زوار “الجنادرية 33”

جبل قارة.. أعجوبة طبيعية تثير فضول زوار “الجنادرية 33”

في الجنادرية.. “أبو حمدان” لـ”صناعة البنادق القديمة”

في الجنادرية.. “أبو حمدان” لـ”صناعة البنادق القديمة”

“معمول مفازا” يتفوق على التوقعات بأرباح تجاوزت 300 ألف ريال

“معمول مفازا” يتفوق على التوقعات بأرباح تجاوزت 300 ألف ريال

تسليم أرض الحرس الوطني بالمنطقة الشمالية لوزارة الإسكان

تسليم أرض الحرس الوطني بالمنطقة الشمالية لوزارة الإسكان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>