التعليقات: 0

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد في المملكة

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد في المملكة
weam.co/565149
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأحد 2019/01/06 في المملكة، قائلة إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، الغربية”.

كما شملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة برياح نشطة على مناطق “الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة، حائل، حفر الباطن، القيصومة”، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على “المرتفعات الجنوبية الغربية، والمرتفعات الغربية، أجزاء من شرق المملكة”.

روابط ذات صلة

(911) يحذر: تدني الرؤية الأفقية على هذه الطرق

(911) يحذر: تدني الرؤية الأفقية على هذه الطرق

“الأرصاد” تعلن توقعات طقس الغد.. تقلبات جوية على هذه المناطق بالمملكة

“الأرصاد” تعلن توقعات طقس الغد.. تقلبات جوية على هذه المناطق بالمملكة

الأرصاد تصدر تنبيها بحدوث تقلبات جوية على منطقة نجران

الأرصاد تصدر تنبيها بحدوث تقلبات جوية على منطقة نجران

توقعات طقس الغد.. هطول أمطار على 4 مناطق بالمملكة

توقعات طقس الغد.. هطول أمطار على 4 مناطق بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>