الرئيس الصيني لجيش بلاده: استعدوا للمعارك

طالب الرئيس الصينى شي جين بينج، كبار القادة العسكريين بالاستعداد لما أسماها “المعارك”، مشيرًا إلى أنه على القوات المسلحة تعزيز قدراتها لمواجهة “الطوارئ” -دون تحديد طبيعتها- .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله خلال الاجتماع اليوم إن الصين تواجه مخاطر وتحديات متزايدة وإن على الجيش العمل على تأمين احتياجاتها الأمنية والتنموية.

ويرى الرئيس الصيني أن العالم يواجه تحديات كبرى لم يشهدها على مدى قرن، مؤكدًا أن الصين لا تزال في مرحلة الفرصة الاستراتيجية للتنمية.

وأضاف أن على القوات المسلحة ابتكار استراتيجيات مواكبة للعصر الحديث وتحمل مسؤوليات الإعداد للحروب وشنها.

وكان شي قد صرح يوم الأربعاء بأن بلاده لا تزال تحتفظ لنفسها بحق اللجوء للقوة لتحقيق “الوحدة” مع تايوان ومنع استقلالها. جاء ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون يؤكد التزام بلاده بأمن تايوان.