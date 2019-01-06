استقالة كبير موظفي الدفاع الأمريكية

واشنطن- الوئام:

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون استقال من منصبه بعد أسابيع من استقالة جيم ماتيس من منصبه وزيراً للدفاع.

وقال كيفن سويني، الذي شغل المنصب منذ يناير 2017: بعد عامين في البنتاغون، قررت أن الوقت حان للعودة إلى القطاع الخاص. وأضاف “كان شرفاً لي الخدمة مرة أخرى إلى جانب رجال ونساء وزارة الدفاع”.

وتأتي استقالة سويني بعد استقالة ماتيس، الذي استقال من منصبه في 20 ديسمبر الماضي بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وكان ماتيس، الذي خدم ما يقرب من عامين رئيساً للبنتاغون، خطط أصلاً للاستقالة في فبراير المقبل، لكن ترامب اختار استبداله في وقت أقرب بعد أن كتب الجنرال المتقاعد خطاب استقالة لاذع حول خلافاته مع الرئيس الأمريكي.