عمر السومة: نشعر بأننا في كأس العالم وليس أمم آسيا

ابوظبي- الوئام:

أشاد لاعب المنتخب السوري لكرة القدم عمر السومة بما شاهده من تنظيم مثالي للغاية من جانب الإمارات في بداية المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس السبت، قبل مواجهة فلسطين اليوم الأحد، في أولى مباراة المجموعة الثانية التي تجرى على إستاد نادي الشارقة.

وقال السومة: “نشعر كأننا في كأس عالم، وليس كأس أمم آسيا”. وأضاف: جئنا من أجل المنافسة وليس المشاركة فقط في ظل طموح اللاعبين والهدف المرسوم من إدارة البعثة ونتمنى أن نرسم صورة طيبة عن الكرة السورية في هذه المشاركة.

وأكد: لا نقلل من فلسطين فطريقة لعب المنتخبات الثلاثة سوريا والأردن وفلسطين متشابهة مع التأكيد على أن المنتخب السوري من أفضلها ويملك مقومات المنافسة.

وتابع: نسعى في البطولة لكسر قاعدة عدم تأهلنا إلى دور الـ16 خاصة وأننا قادرون على ترك بصمة في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة.