جامعة الدول العربية تستنكر عزم هندوراس نقل سفارتها للقدس

الوئام - المتابعات

استنكرت جامعة الدول العربية عزم هندوراس نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إقدام أي دولة على مثل هذه الخطوة يُمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي التي تعتبر القدس أرضاً محتلة، ويُـحظر نقل السفارات إليها قبل حسم وضعها عبر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ونقل السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، عن أبوالغيط قوله إن الدول التي تدرس خطوات من شأنها النيل من المركز القانوني للقدس -عبر الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ونقل سفاراتها إليها- ينبغي عليها مراجعة مواقفها، وأن تدرس تبعات مثل هذه الخطوات على علاقاتها بالعالم العربي.

وأضاف أن مشاورات تجري على الصعيد العربي حالياً من أجل التنسيق وحشد جميع الأوراق المتاحة للتأثير على الموقف البرازيلي المُعلن بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وقال إن الأمين العام للجامعة ناشد الدول العربية العمل بصورة حثيثة في هذه المرحلة لحمل البرازيل على تعديل هذا الموقف، خاصةً أنها تُعد تقليداً من الدول التي طالما ناصرت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحرصت على الانتصار لمبادئ القانون الدولي والعدالة.