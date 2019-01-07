تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية

الرياض- الوئام:

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن وجود وظائف بالإدارة الهندسية والأشغال وترغب في إحلالها بكوادر وطنية (رجال). وقالت أن الوظائف المطلوبة لديها بمسميات:

مهندس ميكانيكي (الرياض).

أخصائي نباتات داخلية (الرياض).

فني كهربائي ضغط منخفض (الرياض – جدة) .

فني كهربائي مولدات الديزل (الرياض) .

فني مشغل محطة صرف صحي (جدة) .

فني ميكانيكي ( رأس مشعاب ) .

فني ميكانيكي تبريد وتكييف (الرياض – جدة – الجبيل) .

فني كهربائي عام ( الرياض – جدة – الجبيل – الدمام – رأس مشعاب ) .

فني كهربائي تكييف مركزي ( الرياض – جدة – الجبيل ) .

فني كهربائي ضغط عالي ( الرياض ) .

دهان ( الجبيل ) .

نجار ( الجبيل – جدة ) .

طاهي ( الرياض ) .

ومن ضمن الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظيفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل العمل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً وأن لا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (جيد).

اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي وإرفاق المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية والدورات والخبرات.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://rsnfemp.mod.gov.sa

وذلك خلال الفترة من 1440/5/7هـ إلى 1440/5/11هـ.