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بالمديرية العامة للجوازات

عاجل .. “الجوازات” تعلن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي لرتبة (جندي)

عاجل .. “الجوازات” تعلن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي لرتبة (جندي)
weam.co/565587
الوئام-متابعات

أعلنت  الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للجوازات (برتبة جندي) للعنصر النسائية.

و أهابت بالمقبولات مبدئيا الحضور لمقر المقابلة الشخصية حسب المكان والوقت المحدد لكل متقدمة مع إحضار المستندات التالية:

1. إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.
2. إحضار قلم أزرق جاف.
3.  إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها.
4. صورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي الصادر من مركز القياس والتقويم إن وجد، مع الأصل للمطابقة.
5. صورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها خلال تعبئة نموذج طلب التوظيف (لغة إنجليزية أو الحاسب الآلي)

لمعرفة نتائج القبول ومكان المقابلة اضغط هنا

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