ابو ظبي -الوئام:

يستعد ملعب مكتوم بن راشد لاستقبال أولى مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا خلال مواجهة كوريا الشمالية المقررة اليوم الثلاثاء.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الشمالية بث مباشر 8-1-2019 كأس آسيا 2019

ويأمل “الأخضر” الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في اجتياز العقبة الأولى من الاختبار الآسيوي على أمل مواصلة المشوار في دور المجموعات قبل الظهور في الأدوار الاقصائية والمباراة النهائية ومعانقة الكأس الغائب.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الشمالية بث مباشر 8-1-2019 كأس آسيا 2019

ويطارد المنتخب السعودي عقدة الانطلاق نحو اللقب أمام كوريا الشمالية، فمنذ ظهوره الأول في كأس آسيا وحتى الآن لم ينجح “الأخضر” في تحقيق الفوز خلال ضربة البداية سوى مرتين فقط أمام تايلاند وسوريا في عامي 1996 و2011، بنتيجة 6-0 و2-1 على الترتيب.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الشمالية بث مباشر 8-1-2019 كأس آسيا 2019

وتلقى “الأخضر” في مسيرته 3 خسائر في ضربة البداية أمام الصين وسوريا واليابان أعوام 2015 و2011 و2000 بنتائج 0-1 و1-2 و1-4 على الترتيب.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الشمالية بث مباشر 8-1-2019 كأس آسيا 2019

وسقط “الأخضر” السعودي في فخ التعادل ثلاث مرات خلال مباراته الأولى في البطولة القارية وهي النتيجة التي تكررتً أمام الصين وكوريا الجنوبية وتركمستان أعوام 1992 و1984 و2004 بنتائج 1-1 و1-1 و2-2.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الشمالية بث مباشر 8-1-2019 كأس آسيا 2019

المباراة: السعودية X كوريا الشمالية المجموعة E

الملعب: ملعب مكتوم بن راشد

الحكم: بيتر جرين

المعلق : عصام الشوالي (خليل البلوشي + ابراهيم الهشال)الكاس

التوقيت: اليوم الثلاثاء 8-1-2019 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الشمالية بث مباشر 8-1-2019 كأس آسيا 2019

القنوات الناقلة:

Arena Sport 1

IRIB Varzesh

Arena Sport 1 HD Cro

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

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