الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على إيرانيين

وكالات - الوئام:

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات على الايرانيين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات مخطط لها في الدنمارك وفرنسا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أنديرس سامويلسين على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”: “لقد وافق الاتحاد الاوروبي للتو على فرض عقوبات على المخابرات الايرانية، بسبب مؤامرات اغتيالات على أراض أوروبية، في إشارة قوية من جانب الاتحاد الاوروبي، على أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا.”

وقال رئيس الوزراء، لارس لوكه راسموسن، في وقت لاحق في تغريدة له على “تويتر”: “إنه أمر مشجع للغاية أن يوافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض عقوبات جديدة ضد إيران، ردا على الأنشطة العدائية والمؤامرات التي يتم التخطيط لها، وتنفيذها في أوروبا، وبما في ذلك في الدنمارك”.

وتستهدف العقوبات شخصين إيرانيين وكيان واحد، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).