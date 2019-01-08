التعليقات: 0

بسبب هجمات الدنمارك وفرنسا

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على إيرانيين

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على إيرانيين
weam.co/565749
وكالات - الوئام:

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات على الايرانيين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات مخطط لها في الدنمارك وفرنسا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أنديرس سامويلسين على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”: “لقد وافق الاتحاد الاوروبي للتو على فرض عقوبات على المخابرات الايرانية، بسبب مؤامرات اغتيالات على أراض أوروبية، في إشارة قوية من جانب الاتحاد الاوروبي، على أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا.”

وقال رئيس الوزراء، لارس لوكه راسموسن، في وقت لاحق في تغريدة له على “تويتر”: “إنه أمر مشجع للغاية أن يوافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض عقوبات جديدة ضد إيران، ردا على الأنشطة العدائية والمؤامرات التي يتم التخطيط لها، وتنفيذها في أوروبا، وبما في ذلك في الدنمارك”.

وتستهدف العقوبات شخصين إيرانيين وكيان واحد، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

 

روابط ذات صلة

فتاة إيرانية تنهي حياتها.. والأسباب مجهولة

فتاة إيرانية تنهي حياتها.. والأسباب مجهولة

اليمن تخسر من إيران بخماسية في كأس آسيا

اليمن تخسر من إيران بخماسية في كأس آسيا

واشنطن ترفض إتمام صفقة “سوخوي” الروسية إلى إيران

واشنطن ترفض إتمام صفقة “سوخوي” الروسية إلى إيران

زلزال بقوة 5.9 يهز إيران ويصل تأثيره للمحافظات العراقية

زلزال بقوة 5.9 يهز إيران ويصل تأثيره للمحافظات العراقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>