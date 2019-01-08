الهلال والنصر .. الحرب تشتعل للحصول على خدمات الهولندي ريان بابل

الوئام - متابعات

يتنافس ناديا النصر والهلال سعيا للحصول على خدمات المهاجم الهولندي ريان بابل، لاعب فريق بشكتاش التركي، خلال الانتقالات الشتوية.

وفي حال انتقل ريان بابل إلى نادي الهلال فسيكون ثاني لاعب ينضم من الدوري التركي لأزرق العاصمة خلال ستة أشهر، وذلك بعد تعاقد الهلال مع بافيتيمبي جوميز من صفوف نادي جالطة سراي التركي.

وأفادت صحيفة “تاكفيم” التركية، أن إدارة بشكتاش لا تمانع في بيع بابل إلى أي فريق، ولكن رئيس الفريق التركي سيبحث عن العرض الأعلى ماديا، لأن عقد بابل سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وللاستفادة ماديا منه قبل رحيله دون أي مقابل.

فيما تسعى إدارتا الهلال والنصر للحصول على خدمات ريان بابل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

المهاجم الهولندي صاحب الـ32 عاما، كان لاعبا في أياكس الهولندي، وليفربول الإنجليزي، وقاسم باشا التركي، والعين الإماراتي، وهوفنهايم الألماني.

وقالت صحيفة FOTO MAC التركية إن ريان بابل مطلوب بقوة في الدوري السعودي، بجانب أن المنافسة الشرسة بين الهلال والنصر لضم اللاعب لن تنتهي إلا بنجاح أحدهما في ضم المهاجم الهولندي.