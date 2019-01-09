فرار 300 مدني من السوسة وداعش يلجأ إلى حرب المفخخات

دمشق- الوئام:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، استمرار تدفق المدنيين إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، هرباً من تنظيم داعش الإرهابي الذي لجأ أخيراً إلى تفخيخ وتلغيم المناطق المأهولة، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأوضح المرصد في بيان، خروج أكثر من 300 شخص بينهم أطفال ونساء ومسنين، غالبيتهم من الجنسية السورية من منطقة السوسة، نحو مناطق سيطرة قسد، ليرتفع إلى 14050 على الأقل، عدد الذين فروا من جيب التنظيم منذ مطلع ديسمبر 2018.

ونقل المرصد عن شهود، أن التنظيم بات منهاراً بشكل كبير، ولم يعد قادراً على الصمود أكثر، ويعتمد في صده للهجمات، على الألغام المزروعة بكثافة، والسيارات والآليات المفخخة، وعناصر من الانتحاريين والانغماسيين.