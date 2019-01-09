التعليقات: 0

بينهم أطفال ونساء ومسنين

فرار 300 مدني من السوسة وداعش يلجأ إلى حرب المفخخات

فرار 300 مدني من السوسة وداعش يلجأ إلى حرب المفخخات
weam.co/565956
دمشق- الوئام:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، استمرار تدفق المدنيين إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، هرباً من تنظيم داعش الإرهابي الذي لجأ أخيراً إلى تفخيخ وتلغيم المناطق المأهولة، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأوضح المرصد في بيان، خروج أكثر من 300 شخص بينهم أطفال ونساء ومسنين، غالبيتهم من الجنسية السورية من منطقة السوسة، نحو مناطق سيطرة قسد، ليرتفع إلى 14050 على الأقل، عدد الذين فروا من جيب التنظيم منذ مطلع ديسمبر  2018.

ونقل المرصد عن شهود، أن التنظيم بات منهاراً بشكل كبير، ولم يعد قادراً على الصمود أكثر، ويعتمد في صده للهجمات، على الألغام المزروعة بكثافة، والسيارات والآليات المفخخة، وعناصر من الانتحاريين والانغماسيين.

روابط ذات صلة

مقتل 32 شخصًا بهجوم لـ«داعش» شرقي سوريا

مقتل 32 شخصًا بهجوم لـ«داعش» شرقي سوريا

التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين وسوريا في كأس آسيا 2019

التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين وسوريا في كأس آسيا 2019

صحيفة شهيرة تفضح كذب النظام التركي بشأن “حماية سوريا”

صحيفة شهيرة تفضح كذب النظام التركي بشأن “حماية سوريا”

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرفض التحركات الفردية لتركيا في سوريا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرفض التحركات الفردية لتركيا في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>