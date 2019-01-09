أوقاف الراجحي تحتفي بـ160 شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي

الرياض- الوئام:

تستعد إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي بإقامة حفل الزواج الجماعي لـ (160) شاباً وفتاة في مدينة تبوك في شهر جمادى الأولى لعام 1440هـ وذلك برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالتعاون مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية في منطقة تبوك.

صرّح بذلك الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، موضحاً أن تنفيذ إدارة الأوقاف لهذا البرنامج يأتي رغبة في تحقيق الاهداف الاجتماعية المتنوعة وامتثالاً لقول الله تعالى: (ومِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكُنوا إليْها وجَعَلَ بينَكُمْ مَوَدَّةً ورحمةً، إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقَوْمٍ يَتَفَكَرُون).

كما أن هذا البرنامج يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان ويحقق نواة الأسر الصالحة بإذن الله, التي هي سبب لحفظ واستقرار المجتمع.

وأكد الراجحي استشعار إدارة الأوقاف أهمية هذا البرنامج وآثاره الإيجابية وأهدافه النبيلة في تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين المجتمع وأفراده، وما في ذلك من مساعدة للشباب في بناء أسرة صالحة بإذن الله، وتذليل الصعاب التي قد تعترض طريق المقدمين على الزواج وتيسير ذلك عليهم.

وبيّن الراجحي أن رعاية إدارة الأوقاف لبرنامج الزواج الجماعي هي رعاية كاملة وشاملة، ويظهر ذلك من خلال تنوع أوجه الدعم التي تقدم للشباب المقبلين على الزواج؛ ومنها تقديم مساعدات مالية لكل شاب، وتأمين مساعدات عينية وأجهزة منزلية متنوعة وإقامة دورات تأهيلية الزامية للزوجين قبل دخلوهما للحياة الزوجية.

إضافة إلى إقامة حفل الزواج الجماعي للمتزوجين للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة مع أهلهم وذويهم، وقد يسر الله عز وجل لإدارة الأوقاف على مدار السنوات السابقة زواج أكثر من (3,500) شاباً وفتاة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية تزيد عن (24) مليون ريـال.

واختتم الراجحي تصريحه منوهاً بالاهتمام الكبير الذي يجده الشباب في مختلف مناطق المملكة من حضرة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله في أطار دعم أبناء هذا الوطن المعطاء وتيسير السبل وتذليل العقبات التي تعترضهم في كل المجالات.

كما قدم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تكرمه بالموافقة على رعاية وحضور هذا الحفل المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخائها واستقرارها، وأن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين بإدارة الأوقاف.