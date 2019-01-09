أمير تبوك يبارك انطلاقة أعمال مجلس شباب المنطقة

تبوك- الوئام

بارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الرئيس الفخري لمجلس شباب منطقة تبوك، انطلاقة أعمال مجلس شباب المنطقة، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بمكتبه بالإمارة بمدير جامعة تبوك رئيس اللجنة الإشراقية العليا الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، وأعضاء اللجنة وأمانة المجلس وشباب منطقة تبوك الأعضاء في المجلس.

وقال: هي فكرة نبيلة فلن يستطيع أحد معرفة احتياجات بلادكم مثلكم أنتم، لأنكم تعيشون يوميًا وترتبطون بشكل دائم بأحاسيسكم ونقلها للمسؤولين بالدولة النقل الصادق، وأنتم تعرفون أبناء وبنات المنطقة وما وصلت إليه منطقة تبوك وما بها من مميزات هائلة.

وأضاف: أتوخى منكم الكثير وأتطلع أن يكون للمجلس دورا في نشر ثقافة المنافسة والريادة والتواصل الفعال مع كافة شرائح المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة للجميع، مؤكدًا سموه أن راس المال الحقيقي والاستثمار الناجح هو شبابنا وفتياتنا بقدرتهم على مواكبة النهضة التي تنعم بها بلادنا في كافة المجالات.

وحث أمير المنطقة أعضاء مجلس الشباب على بذل كل جهد ينعكس بالإيجابية على أبناء هذه المنطقة، داعيًا المولى عز وجل أن يعينهم على كل ما فيه الخير والتوفيق لتقديم الأعمال التي تخدم الشباب.

وشكر مدير الجامعة وكافة أعضاء المجلس، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

بعد ذلك دشن أمير منطقة تبوك الهوية البصرية للمجلس.

من جانبه قدم رئيس اللجنة الإشراقية بمجلس شباب منطقة تبوك باسمه ونيابة عن اعضاء المجلس شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته لانطلاقة أعمال مجلس شباب منطقة تبوك، مؤكدًا خطة العمل التي اعتدتها أمانة المجلس لتنفيذها خلال قادم الأيام.