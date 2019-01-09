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في قرار

رسميا: دراسة أوضاع المبعدين عن مهنة التدريس ومكفوفي اليد

رسميا: دراسة أوضاع المبعدين عن مهنة التدريس ومكفوفي اليد
weam.co/566128
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

تدرس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أوضاع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المبعدين عن مهنة التدريس

وقرر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف تشكيل لجنة لمعالجة أوضاعهم برئاسة المساعد للشؤون المدرسية وعضوية كل من مدير إدارة شؤون المعلمين ، مدير إدارة المتابعة ، مديرة إدارة المتابعة ،مدير الموارد البشرية ، مستشار المدير العام لشؤون القضايا مقرر واميناً

وتكمن مهام اللجنة في دراسة أوضاع المبعدين عن مهنة التدريس من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من حيث مبررات الابعاد ومصدره ،إعادة المبعدين إلى مقر عملهم الاصلي إن أمكن ،ودراسة وضع مكفوفين اليد واستمرار ذلك من عدمه وفق الاجراءات النظامية ، وكذلك وضع ألية لتقويم شاغلي الوظائف التعليمية المبعدين عن التدريس في مقر عملهم الحالي من حيث الاداء ، التعاون ، الانضباط .

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