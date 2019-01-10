الصيني يضع سامسونغ وهواوي في مأزق.. طرح أول هاتف قابل للطي

الوئام - متابعات

وضعت شركة شركة “رويول” الصينية شركتي هواوي وسامسونغ في مأزق، بعدما كشفت النقاب عن هاتفها “فليكسباي” القابل للطي، لتهزم بذلك العملاقين سامسونغ وهواوي، اللذين وعدا سابقا بطرح هاتف من هذا النوع.

وجرى عرض الجهاز الجديد وهو جهاز لوحي يعمل كهاتف في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019 في لاس فيغاس، الذي انطلق قبل أيام.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور الجهاز القابل للثني والذي يتميز بتصميم يدعم الطي إلى شاشتين، مما يجعل إدخاله إلى الجيب سهلا وسلسا.

ويعمل “فليكس باي” بمعالج من نوع “سنابدرغون 855″، ويدعم ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 أو 8 غيغابايت، إلى جانب سعة تخزينية تصل إلى 128 أو 256 غيغابايت.

كما يضم الجهاز الجديد، الذي يبلغ قياس شاشته من نوع “أموليد” 7.8 بوصة، ​كاميرا​ مزدوجة بدقة 16 و20 ميغابيكسل، ويعمل بنظام التشغيل “آندرويد 9.0 باي”.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الجهاز لا يتمتع بـ”أداء جيد”وفق تقيمات خبراء تقنيين، مما يدل على أن الشركة سارعت إلى طرحه بسرعة للتفوق على منافسيها سامسونغ وهواوي دون الاهتمام بجودة الأداء.