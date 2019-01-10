بالصور: تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

دبي- الوئام- علي القرني:

وسط حضور رياضي مميز إقليميا وعالميا كرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

وشهد الحفل تكريم شخصيتين من المملكة هما الفائز بجائزة الشخصية الرياضية العربية، التي منحت لمعالي المستشار تركي آل الشيخ واستلمها بالإنابة عنه عبد الإله سعد الدلاك مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.

ود.مبارك سويلم السويلم لجهوده في تطوير وتوحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا وكذلك اللاعب محمد عايض العسيري-، من المملكة لحصوله على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية للشباب – 2018.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته الجائزة ظهر اليوم الثلاثاء بمركز دبي التجاري العالمي.

وفي مجال الإداري المحلي: ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه،أسامة أحمد الشعفار ، فيما فاز بجائزة الرياضي العربي كل من محمد إيهاب يوسف- مصر،المدرب العربي:نادية عبدالحميد عبدالحفيظ- جمهورية مصر.

أما بمجال رياضي ناشئ محلي فازت كل من بلقيس عبد الكريم عبد الله، فاطمة سالم خصيف، أحمد فيصل النقبي،لمياء طارق مال الله عمران أحمد الحوسني، عبد الله خليل المنصوري.

فيما منحت جائزة رياضي عربي حقق نجاحات متميزة بالمجال الرياضي لـ4 رياضيين عرب، هم: أحمد أسامة الجندي- مصر، محمد عايض العسيري-السعودية، فاطمة الزهراء- المغرب، عمر المرزوقي- الامارات وجائزة رياضي (فئة أصحاب الهمم):لكل من عبدالنور الفديني-المغرب، أحمد مبارك المطيوعي- الإمارات.

وشهد الحفل سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد الإمارات للتنس والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس.

واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة حميد محمد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطني.

وسعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية والعربية والدولية، وعدد من المسؤولين في القطاع الرياضي.