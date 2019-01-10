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في حسابات 46 ألف مستفيد ومستفيدة

إيداع 599 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيداع 599 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
weam.co/566248
الرياض- الوئام:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 599.988.580 ريالا.

وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 46.771 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأفاد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكّد الدكتور الشافي أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذين يمثل مستفيدو الضمان الاجتماعي النسبة الكبرى منهم.

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