كادت تموت بسبب “مرجيحة”.. وولادة مكة تتدخل بجراحة عاجلة

مكة - حجب العصيمي - الوئام:

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة في إنقاذ حياة طفلة سعودية، تبلغ من العمر عشر سنوات، بعد سقوطها من (مرجيحة بالمنزل)، ما أدى إلى سقوط اللعبة فوق الفتاة، على منطقة أسفل الصدر.

بدوره، قال الدكتور خالد أمين عطاس، رئيس مركز أم القرى للقلب، إن البداية كانت عندما تم “استقبال الطفلة وفحصها وعمل أشعة تصويرية للقلب، وتبين أنها تعاني من تجمع دموي كبيرحول القلب، واشتباه في تشقق بجدار البطين الأيمن في القلب، ما استدعى التدخل الجراحي السريع”.

وأوضح الدكتور العطاس أن العملية “تعتبر من أخطر جراحات القلب، وذلك لوضع العلامات الحيويه الحرجة التي وصلت بها الطفله”. لافتا إلى أن الطفلة نجت بلطف الله، وحالتها مستقرة.

من جانبه، أشاد الدكتور هلال المالكي، المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، بجهود الفريق الطبي والإمكانات المتوفرة التي تؤهل المستشفى لعمل هذا النوع من العمليات.

كما قدم “المالكي” عظيم امتنانه للجميع من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، سائلاً الله أن يجعل ما يقدموه من جهد ووقت في سبيل رعاية وعلاج المرضى في ميزان حسناتهم.