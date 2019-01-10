التعليقات: 0

طفلة عمرها 10 سنوات

كادت تموت بسبب “مرجيحة”.. وولادة مكة تتدخل بجراحة عاجلة

كادت تموت بسبب “مرجيحة”.. وولادة مكة تتدخل بجراحة عاجلة
weam.co/566279
مكة - حجب العصيمي - الوئام:

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة في إنقاذ حياة طفلة سعودية، تبلغ من العمر عشر سنوات، بعد سقوطها من (مرجيحة بالمنزل)، ما أدى إلى سقوط اللعبة فوق الفتاة، على منطقة أسفل الصدر.

بدوره، قال الدكتور خالد أمين عطاس، رئيس مركز أم القرى للقلب، إن البداية كانت عندما تم “استقبال الطفلة وفحصها وعمل أشعة تصويرية للقلب، وتبين أنها تعاني من تجمع دموي كبيرحول القلب، واشتباه في تشقق بجدار البطين الأيمن في القلب، ما استدعى التدخل الجراحي السريع”.

وأوضح الدكتور العطاس أن العملية “تعتبر من أخطر جراحات القلب، وذلك لوضع العلامات الحيويه الحرجة التي وصلت بها الطفله”. لافتا إلى أن الطفلة نجت بلطف الله، وحالتها مستقرة.

من جانبه، أشاد الدكتور هلال المالكي، المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، بجهود الفريق الطبي والإمكانات المتوفرة التي تؤهل المستشفى لعمل هذا النوع من العمليات.

كما قدم “المالكي” عظيم امتنانه للجميع من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، سائلاً الله أن يجعل ما يقدموه من جهد ووقت في سبيل رعاية وعلاج المرضى في ميزان حسناتهم.

روابط ذات صلة

تعرض حياة طفلة للخطر بسبب سقوط “أرجوحة” منزلية

تعرض حياة طفلة للخطر بسبب سقوط “أرجوحة” منزلية

شاهد .. طفلة صغيرة تقود “مدرج النصر “

شاهد .. طفلة صغيرة تقود “مدرج النصر “

القبض على شخص سرق مركبة وبداخلها طفلة على طريق بيشة – الرين

القبض على شخص سرق مركبة وبداخلها طفلة على طريق بيشة – الرين

استئصال ورم بالدماغ لسيدة نيجيرية بمدينة الملك عبد الله الطبية

استئصال ورم بالدماغ لسيدة نيجيرية بمدينة الملك عبد الله الطبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>