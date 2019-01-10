وزير الخارجية اليمني: الانقلابيون لم يقبلوا حتى الآن بالانسحاب من الحديدة والموانئ

الوئام- متابعات

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لم تقبل حتى الآن بالانسحاب من الحديدة والموانئ، خاصة وأنه بعد مرور شهر على اتفاق ستوكهولم لم يتحقق شيء من التزامات الحوثيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى دفع الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إننا مستمرون في مد اليد لمبادرات السلام في اليمن، ونسعى لاستعادة الدولة وهزيمة تطلعات إيران التوسعية في المنطقة.

فيما شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة تطبيق اتفاق السويد الأخير لحل الأزمة في اليمن، مؤكدًا أن الأردن يدعم كل الجهود لحل الأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأوضح أن الأردن تلقى طلبا باستضافة مشاورات بين الشرعية اليمنية والحوثيين، قائلًا: نضع كل إمكانيات الأردن بهدف تحقيق الحل السياسي للأزمة اليمنية.